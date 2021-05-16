الموارد البشرية: 5 شكاوى يمكن للموظف تقديمها بحق صاحب العمل

بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشكاوى التي يحق للموظف أن يقدمها على صاحب العمل حفظًا لحقوق العاملين.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن للعاملين والموظفين التقدم عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا):

وكشفت الوزارة، عن أن الوثائق المطلوب من الشاكي تقديمها مع الشكوى تتمثل في الوثائق والمستندات التالية:

- إرفاق عقد العمل إن وجد أو ما يثبت وجود علاقة عمالية.

- المستندات المطلوبة بحسب نوع النزاع.

- هوية مقدم الشكوى ووصفته وفي حال كان وكيل إبراز صك الوكالة على أن يدرج فيها أحقية مراجعة إدارة التسوية الودية وله حق الصلح والإبراء والتنازل.

وأوضحت وزارة الموارد الشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يحق للعاملين تقديم عدة أنواع من الشكاوى في حق صاحب العمل وتتمثل هذه الشكاوى في:

- تأخير رواتب 3 أشهر وأكثر.

- تكليف بعمل مختلف عن طبيعة العمل المتفق عليه في العقد الموقع بين الطرفين.

- سوء المعاملة.

- عدم وجود سكن للموظف في حال لم ينص عقد العمل عليه أو لم تكن المنشاة من ضمن شركات تأجير العمالة فأنها لا تلزم فيه كونه أحد البدلات المتفق عليها.

- مخالفة أحد شروط العقد.

وأشارت الوزارة إلى أنه لمتابعة الشكوى، على العميل إبراز رقم السجل المدني، رقم المنشأة، رقم التليفون، ورقم الشكوى المقدمة في مكتب العمل.

وأضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه في حالة عدم الرد على الشكوى من قبل مكتب العمل على العميل متابعة الموضوع مع مكتب الشكاوى في وزارة الموارد البشرية عن طريق مركز الاتصال أو الحضور شخصيًّا إلى الوزارة وإبراز رقم الشكوى المقدمة؛ للتأكد من صحتها ومتابعتها عبر وزارة الموارد البشرية ومن ثم الاتصال بالعميل للإفادة.

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