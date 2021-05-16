أمانة الطائف تنفذ 2744 جولة رقابية خلال أيام العيد

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة الطائف 2744 جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال أيام عيد الفطر؛ لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيّد بالتدابير والتعليمات الوقائية.

وشملت الجولات الرقابية الأسواق والمطاعم والمولات التجارية والحدائق والمنتزهات، حيث كشفت عن امتثال المنشآت والأسواق بنسبة كبيرة للتدابير والاحترازات للوقاية من فيروس كورونا.

وحرّرت الفرق الرقابية 18 مخالفة بحق منشآت لم تلتزم بالتنظيمات الوقائية خلال أيام العيد.