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السفارة بالقاهرة تنفي فرض رسوم على الراغبين في السفر إلى مصر

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الرياض - محمد عبدالله - بيانها جاء ردًا على استفسارات المواطنين

نفت سفارة المملكة العربية ما أثير حول فرض الحكومة السعودية رسومًا على الراغبين للسفر إلى مصر، مؤكدة أنه لا توجد أي رسوم مفروضة من المملكة على المسافرين لمصر.

وأوضحت السفارة، أن بيانها جاء ردًا على استفسارات المواطنين السعوديين حول الإجراءات المتبعة عند الوصول إلى الأراضي المصرية ومن بينها فرض رسوم تأشيرة دخول في المطارات المصرية بمبلغ 25 دولارًا أمريكيًّا والمطبقة من قِبَل الحكومة المصرية منذ 14 مارس 2021 على القادمين إليها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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