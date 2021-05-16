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بالفيديو.. استشاري يوضح العلاقة بين الإصابة بكورونا وتأثر الخصوبة

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الرياض - محمد عبدالله - الفيروسات تصيب الغدد ومنها الخصية..

أوضح استشاري أمراض معدية الدكتور طارق الأزرقي العلاقة بين الإصابة بفيروس وتأثيرها على «الخصوبة»، مشيرًا إلى أن «الكثير من الفيروسات عامة تصيب الغدد، ومنها أيضًا الخصية، وتسبب تقليل الخصوبة وليس العقم».

وذكر استشاري الأمراض المعدية في تصريحات لـ"عين الخامسة" على قناة الإخبارية، أن الدراسات حتى الآن غير كاملة حول تحديد مدى استمرار تقليل الخصوبة بشكل دائم أو مؤقت بعد الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن لقاحات كورونا لا تؤثر على إمكانية الحمل أو الإنجاب أو التلقيح الصناعي.

وأوضح متحدث الصحة، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، عقدته الوزارة اليوم، للكشف عن مستجدات كورونا، إن الإصابة بالفيروس تؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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