قبيل ساعات من انطلاق الرحلات الدولية.. توافد المسافرين على منافذ المملكة

توافد المسافرون على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والمنافذ الأخرى في مختلف مناطق البلاد، قبيل ساعات من انطلاق أولى الرحلات.

ويأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب موعد رفع تعليق السفر للمواطنين في الداخل السعودي؛ اعتبارًا من صباح يوم غد الاثنين.

وأبدى المسافرون، الذين سينطلقون في الأجواء بعد تعليق دام أكثر من عام وأربعة أشهر، إعجابهم بالإجراءات التنظيمية التي قامت بها الحكومة منذ دخولهم إلى البوابة الأولى في صالات المغادرة في المطار الدولي بالعاصمة، في سبيل محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب قناة «العربية».

من جهتها، أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) لاستقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح غد الاثنين.

وأوضحت الجوازات أنه يتطلب من الراغبين في السفر إلى خارج المملكة اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية للفئات المسموح لها بالسفر، وهم: المواطنون المحصّنون الذين تلقوا جرعتي لقاح «كوفيد-19» كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شرط أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى، بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا».

وكذلك المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شرط أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا»، والمواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شرط أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي ساما، تغطي مخاطر «كوفيد-19» خارج المملكة.

اقرأ أيضًا:

مطارات السعودية تستعد لعودة الرحلات الدولية.. ووزير النقل يتفقد منشآت