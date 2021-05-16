الزعاق: أجمل الأجرام السماوية تظهر في سماء المملكة بالعين المجردة

أكد خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد صالح الزعاق أننا سنشاهد خلال هذه الأيام بالعين المجردة ألمع وأروع وأجمل الأجرام السماوية بالأفق الغربي، بعيد مغيب الشمس.

وعبر فيديو على حسابه بـ"تويتر"، قال الزعاق: خلال هذه الأيام سنبدأ نشاهد بالعين المجردة ومن داخل المدن ألمع وأروع وأجمل الأجرام السماوية بالأفق الغربي بعيد مغيب الشمس، وتستمر معنا المشاهدة طوال فترة الصيف.

وأضاف: النجوم تخلّق الضوء بذاتها، والكواكب تعكس ضوء النجم، وخلال هذه الأيام سوف نشاهد 5 من السرايّات (الكواكب)، وهي "عطارد والزهرة في الجهة الغربية بعيد مغيب الشمس، وكذلك المشتري وزحل بالجهة الشرقية قبيل الشروق، وسنشاهد المريخ طوال الليل.

وتابع: كان العرب قديمًا يتشاءمون بحركات الكواكب والنجوم، وبعد مجيء الإسلام أبطل هذا الأمر.

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