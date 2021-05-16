قبل ساعتين من السماح بالسفر للخارج.. دوت الخليج تنشر الاشتراطات الاحترازية للدول

سلامتك أولا.. شعار ترفعه المملكة العربية السعودية ، تزامنا مع قرار السماح لمواطنيها بالسفر للخارج في 17 مايو الجاري، فإذا كنت مسافرا لإحدى الوجهات السياحية التي حددتها حكومة المملكة، فإنه عليك أولا معرفة اشتراطات السفر إلى وجهتك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تفرضها مختلف الدول في مواجهة انتشار فيروس كورونا

الإمارات العربية المتحدة

فيما يتعلق بالدخول برا إلى إمارة أبوظبي، يجب عليك الحصول على نتيجة سلبية لاختبار PCR قبل 48 ساعة بحد أقصى من موعد الوصول إلى المنفذ البري، فضلا عن إجراء فحص PCR آخر عند الوصول، وفحص إضافي في اليوم السادس، دون الحاجة للحجر الصحي، وبالنسبة للسفر إليها جوا، فيجب الحصول على نتيجة سلبية لاختبار PCR قبل 96 ساعة بحد أقصى من موعد مغادرة الرحلة، وإجراء فحص PCR آخر عند الوصول، وفحص إضافي في اليوم السادس، دون الحاجة للحجر الصحي. وفيما يتعلق باشتراطات السفر إلى إمارة دبي جوا، فإنه عليك الحصول على نتيجة سلبية لاختبار PCR قبل 72 ساعة بحد أقصى من موعد مغادرة الرحلة. وإذا أردت التنقل من إمارة دبي إلى إمارة أبوظبي، فعليك الحصول على نتيجة سلبية لاختبار PCR في غضون 48 ساعة أو نتيجة سلبية لاختبار الفحص بالليزر (DPI) في غضون 24 ساعة.

البحرين

تفرض البحرين تطبيق «مجتمع واع» الخاص بزائريها، والذي يهدف لإيجاد حلول لاحتواء الفيروس فيها، ويقدم خدمات تتبع المخالطين ونتائج الفحوصات المخبرية، وشهادات اللقاحات المعتمدة وغيرها. وخصصت البحرين ثلاثة اختبارات وقائية للقادمين إليها لليوم الأول والخامس والعاشر من مدة إقامتهم في الدولة، على أن يخضع جميع المسافرين إلى حجر صحي حتى ظهور نتيجة الاختبار الثاني.

مصر

أكدت شركة مصر للطيران ضرورة إجراء فحص PCR على أن يكون ساريا لمدة 72 ساعة من وقت أخذ العينة إلى موعد إقلاع آخر رحلة متجهة إلى مصر، ويتضمن ساعة وتاريخ سحب العينة قبل الوقت المحدد لإقلاع الرحلة، كما يجب أن يكون صادرا عن مختبر معتمد، ومختوما بختم المختبر، ولا تتضمن أي كشط أو إلغاء أو إضافة، وأن يتضمن التحليل تحديد نوع العينة المأخوذة للمسحة، ويبين أن نوع الاختبار هو (RT- PCR). واشترطت شركة الطيران المصرية وجود نسخة مطبوعة من التحليل باللغة العربية أو الإنجليزية، على أن يتم إعفاء الأطفال دون الـ6 سنوات من إجراء الفحص.

يذكر أنه في مصر حظر تجول حتى يوم 21 مايو.

المالديف

يستلزم نتيجة سلبية لفحص PCR لمدة 96 ساعة، للمسافرين من عمر سنة فأكثر، حتى وإن كان محصنا بأحد اللقاحات المعتمدة، كما يستلزم تعبئة إقرار صحة المسافر عبر بوابة (IMUGA) في القدوم والمغادرة، وإذا ثبت إصابة أحد النزلاء بالمنتجعات أو الفنادق سيُلزم الجميع بعمل فحص PCR، يتبعه الحجر لمدة 14 يوما لأي زائر على نفقته.

إندونيسيا

الإجراءات الطبيعية للدخول إلى إندونيسيا تتمثل في ضرورة الحصول على تأشيرة مُسبقة، من خلال التقديم الإلكتروني عن طريق سفارة إندونيسيا في الرياض أو القنصلية العامة في جدة. أما فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية الإضافية التي أقرتها إندونيسيا لمواجهة تفشي وباء كورونا، فقد اشترطت السلطات هناك تطبيق حجر صحي إلزامي لمدة 5 أيام في أحد الفنادق المعتمدة من السلطات الإندونيسية، وإجراء فحص كورونا مرتين على الأقل خلال فترة الحجر الصحي، على أن يتحمل الزائر كافة التكاليف المالية المترتبة على تلك الإجراءات.

أستراليا

يقتصر الدخول إلى أستراليا على الحالات الاستثنائية، حيث يتطلب ذلك الحصول على «تصريح دخول» من موقع وزارة الداخلية الأسترالية، وينطبق ذلك أيضا على الأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية الصلاحية. ووفق الإجراءات الاحترازية التي تفرضها أستراليا لمواجهة انتشار فيروس كورونا، يلتزم القادمون إليها بالحجر الصحي في فنادق محددة لمدة 15 يوما على نفقتهم الخاصة، بغض النظر عن حصول الشخص على لقاح ضد فيروس كورونا.

الكويت

إذا كانت خطتك هي السفر للكويت، فعليك تأجيل رحتلك أو تغيير وجهتك، حيث كانت الحكومة الكويتية قد أعلنت، في مارس الماضي، عن تمديد تعليق السماح بدخول الكويت حتى إشعار آخر، باستثناء الكويتيين وأقربائهم من الدرجة الأولى، وأن يتم الدخول عن طريق المنفذ الجوي فقط.

إسبانيا

إذا كنت إحدى الفئات المستثناة، وفق السلطات الإسبانية، فعليك الحصول على فحص (PCR) بنتيجة سلبية قبل الرحلة بـ72 ساعة بحد أقصى وتعبئة النموذج الخاص بوزارة الصحة الإسبانية على موقعها الإلكتروني، أو من خلال تطبيق SPTH. وتتضمن تلك الفئات المستثناة المقيمين الاعتياديين في دول الاتحاد الأوروبي، وأصحاب تأشيرات شنغن طويلة الأجل، والمتخصصين في الرعاية الصحية، والعاملين في المجال الدبلوماسي والقنصلي، والطلاب، والمسافرين لأسباب عائلية قهرية، وغيرها من الاستثناءات المحدودة التي وضعتها السلطات الإسبانية. وبشكل عام، فقد أصدرت إسبانيا قرارا يقضي بتمديد القيود المفروضة للدخول إليها على رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغير التابعين لمنطقة شنغن حتى 31 مايو الجاري.

الصين

في إطار إجراءاتها الاحترازية في مواجهة كورونا، لا تسمح كل من هونج كونج ومكاو بدخول الأجانب إلى أراضيها لغرض الزيارة أو السياحة في الوقت الراهن.

كوريا الجنوبية

ما زالت كوريا الجنوبية تعلق الدخول لأراضيها لغرض السياحة، إلا أن السفارة الكورية بالرياض والقنصلية الكورية في جدة مستمرتان بمنح التأشيرات الأخرى، وفقا للإجراءات المعمول بها، ووفقا للغرض المراد منه السفر لأراضيها، وتفرض كوريا الجنويبية عددا من الإجراءات الصحية المتبعة للدخول إلى أراضيها، تتضمن الحصول على فحص PCR سلبي، صالح لمدة 72 ساعة، والامتثال للحجر الإلزامي لمدة 14 يوما في إحدى المنشآت المقررة من السلطات المختصة، فضلا عن إجراء فحصين آخرين، في اليوم التالي من الوصول وعند انتهاء الحجر الصحي، ويتحمل الزائر كافة التكاليف المالية لكل الإجراءات.

تونس

تشترط تونس أن يحمل الزائر إليها شهادة تحليل سلبي PCR لم يمض عليها 72 ساعة، وتحميل تطبيق (احمي)، وإدخال البيانات الشخصية ورقم الرحلة القادم إليها، على أن يخضع أيضا لحجر إجباري للقادمين في الفنادق التونسية لمدة سبعة أيام.

جنوب إفريقيا

تسمح أنظمة إدارة الجوازات والهجرة بجنوب إفريقيا بدخول المواطنين السعوديين بتأشيرة يتم إصدارها في المطار مدتها 3 أشهر، ويستثنى من ذلك حاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة والراغبون بالدراسة، حيث يتطلب منهم الحصول على تأشيرة صادرة من سفارة جنوب إفريقيا في الرياض أو القنصلية العامة لجنوب إفريقيا في جدة. أما فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، يلتزم الزائر بتقديم شهادة فحص (PCR) تثبت سلامته، وألا يتجاوز تاريخ الحصول عليه 72 ساعة من تاريخ السفر، وفي حال عدم وجود تلك الشهادة، يخضع الزائر للحجر الصحي ويتحمل التكاليف المالية لذلك، وفي حال ظهور أعراض كورونا عليه أثناء الفحص عند الوصول، سیلزم بالخضوع لحجر صحي يتحمل تكاليفه المالية كاملة، إذا كانت نتيجته إيجابية.

فرنسا

يلتزم الوافدون إلى فرنسا بإبراز فحص كورونا سلبي صالح لمدة 72 ساعة، وذلك باستثناء الأطفال دون الـ11 عاما، على أن يخضعوا لحجر صحي لمدة سبعة أيام، يجري بعدها اختبار PCR. ولا تسمح فرنسا بدخول أراضيها إلا لأسباب شخصية أو عائلية قهرية، أو لسبب صحي طارئ أو سبب مهني لا يمكن تأجيله، ولا يشمل ذلك مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأندورا، وأيسلندا، وليختنشتاين، وموناكو، والنرويج، وسان مارينو، وسويسرا، والفاتيكان.

إيطاليا

بشكل عام، لا تسمح إيطاليا حاليا بدخول أراضيها إلا لأسباب محددة، مثل العمل أو العلاج أو الدراسة أو الضرورة القصوى كالعودة إلى مقرّ الإقامة، وتقسم الدول في ست مجموعات، تختلف في شروط الدخول إليها، حيث لا يخضع الوافدون إليها من المجموعة «أ» لأي شروط، وكذلك الوافدون من المجموعة «ب» بشرط ألا يكونوا عبروا بأي بلد آخر خلال الأيام الـ14 السابقة. أما الوافدون من المجموعة «ج» أو الذين عبروا في إحدى دولها في الأيام الـ14 السابقة، فعليهم أن يبرزوا فحصا سلبيا لفيروس كورونا، أجري في غضون 48 ساعة قبل دخول البلاد، وأن يخضعوا لحجر صحي إلزامي لخمسة أيام، ثم إجراء فحص آخر، أما الوافدون من دول المجموعتين «د» و «هـ»، فعليهم الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما، وعلى الجميع ملء نموذج الغرض من دخول إيطاليا.

ألمانيا

على جميع الوافدين تقديم فحص أجري في الساعات الـ48 الماضية قبل دخول البلاد، يثبت عدم إصابتهم بالوباء، ويعفى الأطفال دون الـ6 سنوات من هذا الاختبار، وعلى جميع القادمين من منطقة مخاطر دولية، بما في ذلك المناطق ذات المعدلات المرتفعة أو المناطق التي فيها متحورات مقلقة، أو أقاموا في إحداها خلال آخر 10 أيام، التسجيل إلكترونيا عبر الإنترنت، والخضوع لحجر صحي لـ10 أيام، يمكن إنهاؤه بعد خمسة أيام بنتيجة كورونا سلبية. وتحظر ألمانيا دخول الوافدين بشكل مباشر أو غير مباشر من مناطق فيها متحورات مقلقة، باستثناء رعاياها ومرافقيهم من أفراد الأسرة المقربين، وحاملي إقامتها، والعابرين في مطاراتها.