القبض على مفحط متهور دهس أحد المشاة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحادث دهس أحد المشاة بمدينة الرياض، نتيجة تهور قائد المركبة وممارسته التفحيط، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.



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