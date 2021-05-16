19ْ درجة مئوية فارق الفجر عن الظهر في طقس الأحساء

أظهرت توقعات المركز الوطني للأرصاد، للأحوال الجوية والطقس في الأحساء خلال الأسبوع الجاري، بلوغ درجة الحرارة العظمى إلى 45ْ درجة مئوية، والصغرى 26ْْ درجة مئوية، بفارق 19ْ درجة مئوية بين الدرجتين العظمى خلال ساعات الظهيرة، والصغرى خلال الساعات الأولى من الفجر.

رياح الطوز

بدوره، أكد الخبير البيئي "أستاذ علم البيئة" الدكتور علي عشقي لـ"دوت الخليج" أمس، أن ملامح الطقس في شرق السعودية، مماثل للطقس في المناطق المجاورة كالكويت والعراق، وأن من الرياح، التي تهب في منطقة الخليج يطلق عليها رياح الصيف الشماليةSummer North Winds، وتستمر 4 شهور تقريبا، تبدأ بشهر مايو وتنتهي في أغسطس، ويطلق سكان الخليج على هذه الرياح أسم رياح الشمال الأربعين (الطوز).

الحوض الطيني

وأضاف عشقي في هذه الفترة، ترتفع درجات الحرارة إلى معدلات كبيرة قد تصل إلى 55 درجة مئوية في كل من جنوب العراق والكويت ودول الخليج العربي، والسبب في ارتفاع درجة حرارة الجو لمثل هذه الدرجات القياسية يعود إلى هبوبها على منطقة الحوض الطيني الجاف لكل من نهر دجله والفرات أو ما يعرف باسم الصحراء الطينية الموجودة جنوب غرب العراق، وبسبب لونها الداكن تمتص كميات كبيرة من حرارة الشمس، فيخف وزنها وتتصاعد إلى السماء ومن ثم تهب جهة الجنوب، حيث معدلات الضغط الجوي المنخفضة نسبيا، فتتسبب ذلك في رفع درجة حرارة الطقس في شرق المملكة، قد تتجاوز حاجز الـ 50 درجة مئوية.

نسيم البحر

وأبان عشقي أن هذه الرياح، قد تثير في بعض الفترات عواصف ترابية على شرق المملكة، لذلك تتعرض المنطقة الشرقية لارتفاع واضح في درجات الحرارة قد تصل إلى 50 درجة مئوية، وذلك يكون مرتبطا ارتباطا وثيقا بسرعة هبوب رياح الشمال الصيفية، وعندها قد يتعرض وسط الجزيرة العربية خاصة مدينة الرياض لدرجات حرارة قد تتجاوز حاجز 50 درجة مئوية، لافتاً إلى أن رياح نسيم البحر القادمة من الخليج العربي في فترة المساء، قد تساهم في خفض درجات حرارة الجو ولكن بنسب ثابتة وصغيرة لا تتجاوز 10 درجات مئوية وذلك في أحسن الأحوال.

توقعات المركز الوطني للأرصاد

الاثنين: 43ْ العظمى، 26ْ الصغرى.

الثلاثاء: 42ْ العظمى، 26ْ الصغرى.

الأربعاء: 43ْ العظمى، 27ْ الصغرى.

الخميس: 45ْ العظمى، 27ْ الصغرى.

الجمعة: 45ْ العظمى، 27ْ الصغرى.