السعودية اليوم / نائب مدير السعودية اليوم الجوازات يتفقد جاهزية واستعدادات جوازات مطار الملك خالد الدولي



الرياض 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واس

قام نائب مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح المربع اليوم، بجولة تفقدية لإدارة جوازات مطار الملك خالد الدولي، وشملت الجولة مرافق الجوازات في صالات المطار الدولية (القدوم والمغادرة)، وقف من خلالها على جاهزية جوازات المطار لتسهيل سفر المواطنين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الاثنين، واطلع على الإجراءات المتبعة والآلية المحددة لمغادرة المسافرين عبر الأنظمة الإلكترونية.

وأكد اللواء المربع على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار

// انتهى //

22:34ت م

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الرياض 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واسقام نائب مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح المربع اليوم، بجولة تفقدية لإدارة جوازات مطار الملك خالد الدولي، وشملت الجولة مرافق الجوازات في صالات المطار الدولية (القدوم والمغادرة)، وقف من خلالها على جاهزية جوازات المطار لتسهيل سفر المواطنين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الاثنين، واطلع على الإجراءات المتبعة والآلية المحددة لمغادرة المسافرين عبر الأنظمة الإلكترونية.وأكد اللواء المربع على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم.// انتهى //22:34ت م0096

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