

بغداد 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واس

سجلت العراق 2456 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم , أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 1139373, فيما بلغ مجموع الوفيات 15954.

// انتهى //

22:34ت م

0095



بغداد 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واسسجلت العراق 2456 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 24 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم , أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 1139373, فيما بلغ مجموع الوفيات 15954.// انتهى //22:34ت م0095

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق تسجل 2456 إصابة جدبدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.