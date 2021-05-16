السعودية اليوم / الجزائر تسجل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واس

سجلت الجزائر 117 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 125.311، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3.374 .

// انتهى //

22:18ت م

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الجزائر 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واسسجلت الجزائر 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 حالات وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 125.311، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3.374 .// انتهى //22:18ت م0090

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