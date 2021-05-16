

الطائف 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واس

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة الطائف 2744 جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيّد بالتدابير والتعليمات الوقائية.

وشملت الجولات الرقابية الأسواق والمطاعم والمولات التجارية والحدائق والمنتزهات حيث كشفت عن امتثال المنشآت والأسواق بنسبة كبيرة للتدابير والاحترازات للوقاية من فيروس

وحرّرت الفرق الرقابية 18 مخالفة بحق منشآت لم تلتزم بالتنظيمات الوقائية خلال أيام العيد.

// انتهى //

21:37ت م

0085



الطائف 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واسنفّذت الفرق الرقابية بأمانة الطائف 2744 جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيّد بالتدابير والتعليمات الوقائية.وشملت الجولات الرقابية الأسواق والمطاعم والمولات التجارية والحدائق والمنتزهات حيث كشفت عن امتثال المنشآت والأسواق بنسبة كبيرة للتدابير والاحترازات للوقاية من فيروس كورونا وحرّرت الفرق الرقابية 18 مخالفة بحق منشآت لم تلتزم بالتنظيمات الوقائية خلال أيام العيد.// انتهى //21:37ت م0085

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفّذ 2744 جولة رقابية خلال أيام العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.