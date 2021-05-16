السعودية اليوم / لبنان تسجل 307 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بيروت 4 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واس

سجّلت لبنان 307 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 535753 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 7620 وفاة.

// انتهى //

19:34ت م

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بيروت 4 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واسسجّلت لبنان 307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 18 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 535753 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 7620 وفاة.// انتهى //19:34ت م0074

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