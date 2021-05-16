السعودية اليوم / الأردن تسجل 809 إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واس

سجلت الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية 809 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 703642 حالة شفاء بعد تسجيل 1272 حالة، كما سجلت 16 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 9259 وفاة.

// انتهى//

19:21ت م

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عمّان 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واسسجلت الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية 809 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 724154 إصابة.وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 703642 حالة شفاء بعد تسجيل 1272 حالة، كما سجلت 16 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 9259 وفاة.// انتهى//19:21ت م0072

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