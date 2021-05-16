السعودية اليوم / فلسطين تسجل 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 169 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 1.1%.

// انتهى //

17:21ت م

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رام الله 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وخمسة حالات وفاة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 1.1%.// انتهى //17:21ت م0063

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