شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط قائد مركبة «متهور» دهس أحد المشاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على قائد مركبة دهس أحد المشاة نتيجة تهوره وممارسته التفحيط.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحادث دهس أحد المشاة بمدينة الرياض، نتيجة تهور قائد المركبة وممارسته التفحيط، تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.