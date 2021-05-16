شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. ضبط 72 امرأة في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت شرطة منطقة جازان، 72 امرأة في إحدى قاعات الأفراح في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية.

صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة، ضبطت (72) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19) ولائحة الحد من التجمعات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.