محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

تراجع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة في السعودية، اليوم الأحد 16 مايو 2021، إثر انخفاض السعر في بورصات عالمية.



وتراجع سعر بيتكوين إلى 180 ألفا و261.02 ريال سعودي وهو القيمة المقابلة بالعملة المحلية للسعر العالمي البالغ 48 ألفا و96.98 دولار، وفقا لموقع كوين ديسك.

والسعر يتغير كل ثانية، والمسجل حاليا تم رصده لحظة كتابة التقرير.

وخلال تعاملات اليوم في البورصات العالمية تراجع سعر بيتكوين بنسسبة 2.62% وانخفضت القيمة السوقية للعملة المشفرة إلى 899.34 مليار دولار.

وبلغ حجم التداولات 59.94 مليار دولار.

ولا يوجد في السعودية منصات لتداول بيتكوين.

ويعتبر البنك المركزي السعودي أن العملات الرقمية غير معتمدة في المملكة وأن الاستثمار فيها مخاطرة كبيرة.

وحذر البنك في 2018 من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين ومخاطر عالية كونها خارج نطاق المظلة الرقابية داخل المملكة.

وأكد أن العملات الافتراضية مثل البيتكوين، لا تُعدُّ عملات معتمدة في المملكة، وبالتالي فإن مزاعم المواقع المروجة للاستثمار في تلك العملات على شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بأنها جهات مرخصة من قبل الجهات الرسمية في المملكة غيرُ صحيح.

ونبه إلى عدم الانجراف خلف دعوات تلك المواقع الإلكترونية والعروض الترويجية للاستثمار ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع لما تنطوي عليه من مخاطر رقابية وأمنية وسوقية عالية، وتوقيع عقود وهمية وطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة.

وأكد أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في العملات الافتراضية مرتبط بمخاطر وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين.

وحذر البنك من عواقب التعرض لخسائر كبيرة في رأس المال ولعمليات نصب واحتيال بسبب محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن الاستثمار في تلك العملات وصعوبة فهم مخاطرها من قِبل المستثمرين الأفراد.

كما حذر من مخاطر استثمارية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار تلك العملات والضبابية حول طريقة تقييمها، كما يترتب عليها مخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق الإلكتروني.