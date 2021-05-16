اخبار السعوديه

ضبط مفحط دهس أحد المشاة وهرب في الرياض

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم ضبط مفحط دهس أحد المشاة وهرب في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

ضبط مفحط دهس أحد المشاة وهرب في الرياض

سيتم إحالته إلى النيابة العامة

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبط مرور منطقة الرياض قائد المركبة الذي تسبب في دهس أحد المشاة أثناء ممارسة التفحيط بحي الربوة، ثم هرب من موقع الحادث.

إحالة إلى النيابة: 

وأكد الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أنه سيتم استكمال إجراءات الحادث وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط مفحط دهس أحد المشاة وهرب في الرياض - متابعات الخليج 365

ووثّق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة دهس قائد مركبة عددًا من المارة خلال ممارسته “التفحيط” في أحد الطرق.

تصادم ودهس:

وأظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص أثناء سيرهم بجانب أحد الطرق، فيما أشار متداولو المقطع إلى أن الحادث وقع بعد خروجهم من صلاة العيد مباشرة، قبل أن يتفاجؤوا بقائد مركبة يعود إلى الخلف ويصدمهم بقوة.

وحاول بعض المتواجدين في المكان توقيف قائد المركبة، لكنه هرب مُسرعًا من الموقع، تاركًا أحد الأشخاص الذين دهسهم ساقطًا على الأرض جراء معاناته من الحادث.


شارك الخبر

شارك الخبر




رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا