سكني: يوجد تحديث على منتج الأراضي والآليات المرتبطة به

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج سكني أنه يسعى لتطوير منتجاته، حيث يوجد تحديث على منتج الأراضي والآليات المرتبطة به ويجري العمل عليها حاليًّا.

وأضاف البرنامج ردًّا على استفسار بموقع تويتر، بشأن وجود منتجات جديدة سيتم الإعلان عنها، أنه حين الانتهاء من جميع التحديثات سيتم الإعلان عنها في حينه.

إنجازات:

وفي وقت سابق كشف تقرير البرنامج لشهر مايو عن أبرز إنجازات البرنامج حتى شهر إبريل من العام الجاري 2021، وتضمن التقرير أعداد الأسر المستفيدة، والمشاريع التي يجري تنفيذها، وأعداد شهادات التصرفات العقارية، والخدمات والخيارات التي يقدمها البرنامج لتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030- بالوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول 2030، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج.

التسجيل في تطبيق سكني:

ويُقدم تطبيق سكني عددًا من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من التسجيل ومعرفة حالة الاستحقاق فوريًّا، وحجز الوحدات والأراضي السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة مميزاتها، و”عروض الأسعار”، وخدمة المستشار العقاري، و”التصاميم الهندسية”، و”المقاول المعتمد”، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.

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