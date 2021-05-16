الطيران المدني: تخصيص بعض المقاعد في الطائرات منطقة حجر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لـ الطيران المدني، أن المملكة تشهد تحليق 385 رحلة من 9 مطارات دولية في المملكة، أبرزها مطار الملك خالد الدولي في الرياض بواقع 225 رحلة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بواقع 75 رحلة، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام بواقع 66 رحلة.

إجراءات السلامة:

وتابع خلال مؤتمر اليوم لكشف مستجدات كورونا، أنه من ضمن إجراءات السلامة تم تخصيص بعض المقاعد في الطائرات منطقة حجر للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة أثناء الرحلة، مضيفًا أنه على المسافرين أن يحملوا الشهادات الصحية المعتمدة في السعودية، وعلى غير السعوديين القادمين إلى المملكة إصدار الشهادات الصحية.

رفع تعليق السفر:

ويبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم غدٍ الاثنين، اعتماد سريان قرار رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك لعدد من الفئات.



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