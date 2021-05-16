الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

صندوق هدف : توظيف أكثر من 26 ألف مواطن ومواطنة خلال إبريل

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت مبادرات صندوق هدف بالتعاون مع الشركاء الوطنيين من توظيف أكثر من 26 ألف مواطن ومواطنة خلال شهر إبريل الماضي.

وقال تركي الجعويني مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية – هدف – إن الجهود تتواصل مع شُركاء الصندوق لتمكين شباب وشابات الوطن من الفرص الوظيفية في منشآت القطاع الخاص؛ حيث تكللت الجهود بدعم الصندوق لتوظيف أكثر من 26 ألف مواطن ومواطنة خلال شهر إبريل الماضي؛ وسنواصل تقديم البرامج والمبادرات لدعم القوى الوطنية.

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