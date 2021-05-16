شروط السفر عبر الخطوط السعودية إلي 38 دولة

وضعت الخطوط الجوية السعودية، عدد من الشروط والإجراءات الخاص بالسفر عن طريقها للحفاظ علي صحة المسافرين خاصة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث طالبت جميع المسافرين بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات حفاظا علي سلامة الضيوف وأطقم العمل، ووضعت الشركة اشتراطات للسلامة لابد علي الجميع الالتزام بها في جميع الرحلات الجوية للفئات التي حددتها السلطات السعودية المسموح لها بالسفر في الموعد الجديد المعلن.

وفي السطور التالية نتعرف علي موعد السفر عبر الخطوط الجوية السعودية، وشروط السفر من خلال الخطوط الجوية السعودية، بالإضافة إلي الفئات المسموح لها بالسفر وغيرها من المعلومات المتعلقة.

السفر عبر الخطوط السعودية

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أعلنت السلطات السعودية من خلال وزارة الداخلية، رفع تعليق السفر إلي الخارج بدءا من صباح يوم الأثنين الموافق السابع عشر من شهر مايو الجاري لفئات وحالات محددة إلي ما يقرب من 38 دولة حول العالم.

وطالبت السلطات السعودية الضيوف التحقق من أهلية السفر والحصول علي التصاريح والتراخيص والأذونات المطلوبة والمصرح لها قبل السفر.

شروط السفر عبر الخطوط السعودية

حددت الخطوط السعودية، عدد من الشروط والإجراءات الاحترازية للمسافرين من خلالها، وذلك حفاظا علي صحة وسلامة المسافرين وللحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والتي جاءت علي النحو التالي:

يشترط التحقق من الأهلية للسفر من البلدان المعنية والحصول علي التصاريح والأذونات، والتحقق من شروط وإرشادات السفر من المصادر الرسمية والمصرح لها قبل سفر الشخص. يشترط علي الضيوف تقديم شهادة الفحص الطبي PCR ويكون معتمد من أحد مراكز الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية. يجب علي جميع الضيوف تحميل تطبيق تطمن وتوكلنا والتسجيل فيهما وتحديد موقع المنزل بعد 8 ساعات من الوصول. لابد علي الضيوف مراقبة أعراض كورونا والاتصال علي الرقم 937 في حالة ظهور أي أعراض والذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ. لابد من إتباع الإجراءات الاحتزارية خلال الحجر الصحي الذاتي من المنزل وإكمال نموذج إقرار السفر قبل السفر والتأكد أنهم من ضمن الفئات المسموح لها بالسفر إلي الخارج. يكون مسموح للضيوف غير السعودية من أفراد أسرة السعودي الزوجة أو الزوجة أو الأبناء، او العمالة المنزلية بدخول المملكة في حالة السفر مع المواطن السعودي ولا يكون هناك حاجة لقضاء 14 يوما خارج الدولة المنتشرة بها الفيروس المتحور ويجب تقديم شهادة الفحص بنتيجة سلبية لكورونا من مصدر موثوق في مدة لا تتجاوز 72 ساعة من أخذ العينة. يسمح للمواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين بالسفر من وإلي السعودية برفقة الأزواج أو الالتحاق بأزواجهن في الخارج بتقديم ما يثبت الزواج، ويسمح للمواطنين السعوديين المتزوجين من غير سعوديات العودة للسعودية بتقديم ما يثبت الزواج. يخضع الضيوف للحجر الصحي الذاتي في المنزل حسب الحال علي النحو التالي:

يطبق علي الضيوف القادمون من دول التالية حجر منزلي 14 يوما: ” مصر، الهند، لبنان، سويسرا، فرنسا، إندونيسيا، أيرلندا، الأرجنتين، الإمارات العربية المتحدة، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطالي، البرازيل، باكستان، المملكة المتحدة، السويد، جنوب أفريقيا، سويسرا، فرنسا، اليابان”.

تطبيق الحجر المنزلي 7 أيام علي ضيوف الدول التالية:” أيسلندا، الدنمارك، هولندا، أستراليا، إسبانيا، هونغ كونغ، سنغافورة”.

ضيوف بقية الدول تطبق عليهم حجر منزلي 7 أيام أو حجر منزلي 3 أيام مع إجراء فحص كورونا.

الخطوط السعودية الفئات المسموح لها بالسفر

كشفت وزارة الداخلية السعودية أن هناك 3 فئات يسمح لهم بالسفر خارج المملكة العربية السعودية علي النحو التالي: