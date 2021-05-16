شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رفع تعليق السفر في المملكة بعد عام وأربعة أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقطع فيديو لقناة "الإخبارية" الاستعدادت الخاصة برفع تعليق السفر في المملكة بعد عام وأربعة أشهر.
وتنطلق أولى الرحلات المغادرة من المملكة بعد فتح المنافذ الجوية والبحرية كافة صباح غد الاثنين، حيث يتوفر تجهيزات كبيرة واجراءات وقائية للحد من انتشار كورونا.
ويأتي اعتماد موعد رفع تعليق السفر للمواطنين بتخصيص لفئات محددة في ظل استعدادت واجراءات استكملتها الجهات المعنية وجهات معينة وشروط محددة تختلف من دولة لأخرى.