وتنطلق أولى الرحلات المغادرة من المملكة بعد فتح المنافذ الجوية والبحرية كافة صباح غد الاثنين، حيث يتوفر تجهيزات كبيرة واجراءات وقائية للحد من انتشار كورونا .

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رفع تعليق السفر في المملكة بعد عام وأربعة أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

محمد يوسف

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