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شاهد.. طريقة التعامل مع الشخص المشتبه بإصابته بكورونا داخل الطائرة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أزاح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الرؤساء، الستار عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها حال الاشتباه بإصابة راكب بفيروس داخل الطائرة.

وقال إبراهيم الرؤساء، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة حول مستجدات كورونا، إن الطواقم داخل الطائرات مدربة بشكل كامل للتعامل مع مثل هذه الحالات، وسيتم تخصيص جزء من المقاعد كمنطقة حجر أثناء الرحلة.

وأوضح أنه سيتم تعيين أحد أفراد الطاقم للتعامل مع المصاب والحد من تحركاته، وعند الوصول سيتم نقله الى المستشفى حسب الآلية المعتمدة من وزارة الصحة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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