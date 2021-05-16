شكرا لمتابعة خبر عن الطيران المدني تطلب من المسافرين حمل الشهادات الصحية المعتمدة في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مسؤول بهيئة الطيران المدني، عن إجراءات جديدة لغير السعوديين والفئات المستثناة حول السفر عبر تعميم وجهته إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة.

وقال مسؤول الطيران المدني خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:" يجب أن يحمل جميع المسافرين القادمين من غير السعوديين والفئات المستثناة للمحصنين منهم وغير المحصنين أن يحملوا الشهادات الصحية المعتمدة في المملكة".

وتابع:" سيسمح للمحصنين من غير السعوديين والفئات المستثناة الذين تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة بالدخول دون الحاجة إلى فترة الحجر شريكة تقديم شهادة تطعيم رسمية قبل وصولهم".