«وقاية»: شرط الفحص المخبري يشمل 8 فئات

شدّد الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة "وقاية" الدكتور عبدالله القويزاني على الاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية للجميع سواءً المحصنين أو غير المحصنين من لبس الكمامة والتباعد الجسدي، وتجنب التجمعات العائلية.

كما وجه خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بالابتعاد عن أي مكان يلاحَظ فيه عدم الالتزام بالتباعد وخاصة في الأنشطة الترفيهية والاجتماعية المصاحبة لموسم العيد والإجازة الصيفية، والمسارعة في أخذ اللقاح لا سيما أن الإجراءات الوقائية أوجبت على جميع العاملين في القطاعين العام والخاص أن يكونوا محصنين أو الحصول على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز مدة سحب العينة عن سبعة أيام لجميع العاملين في دور الإيواء السياحي " الفنادق والشقق المفروشة"، والعاملين في الصالات والمراكز الرياضية، وفي محال الحلاقة والصالونات النسائية، والعمالة المنزلية بنظام الساعة.

وقال إن شرط الفحص المخبري يشمل مقدمي الخدمات للحجاج والمعتمرين وللعاملين في جميع المحال التجارية ومقدّمي الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومصانع الأغذية وجميع العاملين في محال المواد الغذائية وجميع المطاعم والمقاهي، وطواقم الملاحة في شركات الطيران الوطنية، والعاملين في وسائل النقل العام " القطارات والحافلات والعبارات".