«الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح نشطة على بعض المناطق خلال ساعات

نوه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على من مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه على تويتر، نبه الوطني للأرصاد إلى استمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية مع تدن في مستوى الرؤية الأفقية على (الأفلاج ـ السيل ـ وادي الدواسر) بمنطقة الرياض، حتى العاشرة من مساء اليوم الأحد.

كما نبه المركز إلى مرور منطقة حائل بنفس الحالة الجوية، على (الحائط ـ السليمي ـ الشملي ـ السنان ـ الغزالة ـ بقعاء ـ حائل سيمراء ـ موقق)، وذلك حتى العاشرة من مساء اليوم.



ونوه المركز إلى مرور منطقة القصيم برياح نشطة وسحب رعدية، مع تدن في الرؤية الأفقية على كل من ( البدائع ـ البكيرية ـ الرس ـ المذنب ـ النبهانية ـ بريدة ـ رياض الخبراء ـ ضرية ـ عقلة الصقور ـ عنيزة ـ عيون الجواء)، وذلك من الساعة التاسعة إلى العاشرة مساء.

ولفت المركز إلى استمرار الأمطار الرعدية، مصحوبة برياح سطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية، على منطقتي المدينة المنورة ونجران، وذلك حتى التاسعة مساء.

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