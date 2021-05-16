ضبط أكثر من 22 ألف مخالفة للاحترازات خلال أسبوع.. والرياض الأعلى

‏بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد - 19" (22442) مخالفة، وذلك للفترة من 27/ 9/1442هـ حتى 3/10/1442هـ .

محمد يوسف

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