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ضبط أكثر من 22 ألف مخالفة للاحترازات خلال أسبوع.. والرياض الأعلى

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الرياض - محمد عبدالله - الداخلية شددت على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية..

‏بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس "كوفيد - 19" (22442) مخالفة، وذلك للفترة من 27/ 9/1442هـ حتى 3/10/1442هـ .

وبحسب إنفوجراف نشرته وزارة الداخلة عبر حسابها بموقع "تويتر" سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8202)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3734)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3504)، ومنطقة القصيم بـ(1737)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1427).

وجاءت منطقة الجوف بـ(1284)، ومنطقة حائل بـ(548)، ومنطقة الباحة بـ(537)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(465)، ومنطقة تبوك بـ(452)، ومنطقة عسير بـ(358)، ومنطقة جازان بـ(116)، ومنطقة نجران بـ(78).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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