«الصحة» تكشف أسباب استقرار منحنى إصابات كورونا في المملكة

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن منحنى الحالات المؤكدة في المملكة يمر بمرحلة ثبات، وأن اتجاه المنحنى الوبائي إلى النزول في المملكة مقترن بمواصلة الإقبال على أخذ اللقاحات والالتزام بالإجراءات الوقائية، مؤكدًا المتابعة المستمرة للحالات الحرجة المصابة بكورونا، مشددًا على أهمية الالتزام بالأعداد المحددة في الاجتماعات والمناسبات.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تطبيق الاحترازات حتى نهاية جائحة كورونا، منوهًا بأن الحالة المستقرة تعود إلى الإقبال على أخذ اللقاح والالتزام بالاحترازات الوقائية، داعيًّا المسافرين إلى معرفة الحالة الصحية في البلد المراد السفر إليه.

وأشار إلى أن المختبرات المرخصة لإصدار شهادات لأغراض السفر معلنة على موقع هيئة الصحة العامة (وقاية)، وللحصول على المزيد من المعلومات الاتصال برقم 937.

وعن سير اللقاحات في المملكة فقد أوضح أن عدد جرعات لقاح كورونا كوفيد-19 وصل إلى 11527100 جرعة معطاة في جميع مراكز اللقاح بمناطق المملكة التي يتجاوز عددها الـ590 مركزًا.

وأضاف الدكتور العبدالعالي أنه تم تسجيل 825 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديدCOVID -19 ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (433094) حالة، من بينها (8145) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1376) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام الحربي، والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء، والرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة (وقاية) الدكتور عبدالله القويزاني.

وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (417787) حالة بإضافة (1028) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (7162) حالة، بإضافة (15) حالة وفاة جديدة -رحمهم الله جميعًا- لافتًا النظر إلى أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 9950328 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ2646954 مراجعًا، كما قدمت استشاراتها الصحية والطبية لـ35793642 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (17982030) فحصًا مخبريًّا دقيقًا.