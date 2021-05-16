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السفارة في نيقوسيا عن السفر إلى قبرص: لا متطلبات بشأن كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - الصحة القبرصية تنشر تحديثات مستمرة عن الإجراءات الاحترازية..

أوضحت السفارة بنيقوسيا بجمهورية قبرص أنه وفقًا لإجراءات السفر الحالية إلى قبرص؛ فإنه لا يشترط للمواطنين الخضوع لأي متطلبات تتعلق بفيروس .

وقالت السفارة: الدخول إلى قبرص يتطلب، بشكل عام، تأشيرة الدخول الخاصة بقبرص أو تأشيرة الشنقن، كما يلزم قبل السفر تسجيل بطاقة صعود الطائرة، قبل 24 ساعة في موقع "ftight pass"عبر الرابط لأخذ الموافقة.

وأشارت السفارة عبر حسابها بموقع "تويتر" إلى أن وزارة الصحة القبرصية تنشر تحديثات مستمرة عن الإجراءات الاحترازية المعمول بها داخل الجمهورية بشكل دوري.

وذكرت أنه: يمكن التواصل مع السفارة عبر الهاتف 0035722667300، هاتف شؤون السعوديين: 0035796321992 الرقم الموحد لشؤون السعوديين: 00966920033334، هاتف شؤون السعوديين: 0035796159332، البريد الإلكتروني: [email protected].
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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