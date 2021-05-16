«الموارد البشرية»: هذه مخالفات الاحترازات بمقار العمل.. ويجب الإبلاغ عنها

استعرض وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام الحربي الأدلة الإجرائية المنظمة للعمل في ظل الإجراءات الاحترازية، وإحصاءات الجولات الرقابية.

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية أنه منذ بداية الجائحة عملت الوزارة بالتعاون مع وقاية والجهات ذات العلاقة على وضع الإجراءات المنظمة للعمل في القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي، وهي: الإجراءات الوقائية للقطاع العام للحد من انتشار كوفيد 19، وإجراءات الأعمال الإدارية والمكتبية للقطاع الخاص، والإجراءات الصحية للعمالة المنزلية (نظام الساعة)، وإجراءات مراكز الضيافة التابعة لدور الإيواء الاجتماعية، وإجراءات دور الإيواء الاجتماعية (باستثناء دور رعاية المسنين)، وإجراءات مراكز ضيافة وحاضنات الأطفال.

وكشف الحربي عن أن الوزارة قامت بجولات رقابية بلغت 446,444 جولة، ورصدت 3077 مخالفة للإجراءات الاحترازية، مبينًا أن الحصول على لقاح فيروس كورونا كوفيد 19 شرط إلزامي لحضور العاملين لمقر العمل في القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي.

وشدد على أهمية البلاغات عن مخالفات الإجراءات الاحترازية في مقار العمل وتشمل مخالفات نظام العمل مخالفات السلامة والصحة المهنية، ومخالفات التعديات السلوكية، ومخالفات الإجراءات الاحترازية الخاصة بالأفراد، ومخالفات الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمنشآت، ومخالفات التوطين، والسماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة ، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وعدم تطهير المرافق والاسطح، وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقر العمل، وعدم استخدام الكمامة الطبية والقماشية ونحوها، وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.