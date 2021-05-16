«الطيران المدني» تصدر الدليل الإرشادي المحدث للمسافرين بلغتين

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء، استعداد الهيئة من خلال مطاراتها للإقلاع بعد منتصف هذه الليلة؛ حيث الموعد المقرر لبدء سريان السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج الوطن وفق الضوابط والاشتراطات الصحية.

وكشف الرؤساء عن تحليق 385 رحلة من 9 مطارات دولية في المملكة، أبرزها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بواقع 75 رحلة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بواقع 225 رحلة ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بواقع 66 رحلة، إضافة إلى المطارات الأخرى، وفق الخطط التشغيلية ووفقًا للإجراءات الصحية الخاصة بهذه المرحلة، لتسهيل عملية سفر المواطنين، لذا ستخضع جميع المرافق المرتبطة والقوى البشرية العاملة فيها للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة.

وأفاد بأن الهيئة أصدرت الدليل الإرشادي المحدث للمسافرين باللغتين العربية والإنجليزية، وفقًا للإجراءات الصحية الخاصة بهذه المرحلة، ويعد إطارًا إرشاديًّا للمسافرين في مطارات المملكة، ويتضمّن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يمر بها المسافر خلال رحلة سفره وندعوكم إلى الاطلاع عليه عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

وجدد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني التأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد في مطارات المملكة، قائلًا: نأمل التأكد من تحميل وتفعيل تطبيق توكلنا، والحصول على التذكرة الإلكترونية قبل التوجه للمطار، وحضور المسافر قبل الرحلة بوقت كافٍ، علمًا بأن الدخول للمطار سيقتصر على المسافرين فقط، ويستثنى من ذلك المرافقون لذوي الإعاقة.

وأوضح أنه عند وجود حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس كوفيد على متن الطائرة، سيتم التعامل مع الحالة باحترافية عالية وطواقمنا مدربة بشكل كامل، وسيتم تخصيص بعض المقاعد كمنطقة حجر للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة أثناء الرحلة، وتعيين أحد أفراد الطاقم للتعامل مع المريض والحد من التحرك قدر الإمكان، وعند الوصول يتم تسلم أمتعة المسافر المريض حسب الإجراءات المتبعة، ونقل الحالة للمستشفى حسب الآلية المتبعة من قبل وزارة الصحة عبر المسارات الآمنة المخصصة في المطارات.

وبيّن الرؤساء أن على المسافرين غير السعوديين التزامهم بجميع الإجراءات المعلنة من قبل وزارة الداخلية والالتزام بتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الصحية المتخذة في المطارات ومرافقها، وسيتم في مطاراتنا استقبال المسافرين وتوجيههم للمسارات المحددة في الجوازات وتخصيص مسارات للمحصنين.