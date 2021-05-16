«الغذاء والدواء» توجه نصائح عند اختيار الكريم الواقي من الشمس

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عددًا من النصائح والإرشادات الهامة التي حثت على اتباعها عند اختيار وشراء منتجات الوقاية والحماية من أشعة الشمس.

وشاركت الهيئة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجراف مصحوبة بتغريدة جاء فيها احرص على اختيار المنتج المحتوي على عامل الحماية من الشمس SPF 15 أو أكثر، لحمايتك من أشعة الشمس الضارة.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن عاملة الحماية من أشعة الشمس SPF يدل على مدى حماية واقي الشمس للجيد من تأثير الأشعة فوق البنفسجية بنوعيها كلما زاد معامل الحماية زادت حماية الجلد من أضرار هذه الأشعة.

ودعت الغذاء والدواء، لاتباع النصائح والإرشادات المهمة التالية عند شراء واختيار منتجات الوقاية والحماية من أشعة الشمس وتتمثل هذه النصائح في التالي:

- يفضل وضع منتجات الوقاية والحماية من أشعة الشمس على الوجه واليدين قبل الخروج من المنزل والتعرض لأشعة الشمس بحوالي 30 دقيقة.

- تغطية جميع منتجات الوقاية والحماية من أشعة الشمس جميع أجزاء الجسم المعرضة لأشعة الشمس مع تجنب ملامستها للعين.

- تكرار تطبيق وضع الواقي من اشعة الشمس كل ساعتين على الأقل وبعد السباحة أو التعرق الشديد حتى عند استخدام منتجات ذي خاصية مقاومة للماء.

- يجب استخدام منتج يكون عامل الحماية فيه من أشعة الشمس SPF 15 أو أكثر وفقًا لطبيعة الجلد.

اقرأ أيضًا:

السواك.. 4 إرشادات من «الغذاء والدواء» تضمن الاستخدام الآمن

العسل.. «الغذاء والدواء» تعدد 10 نصائح للحفاظ على جودته