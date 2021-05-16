«وقاية»: حجر القادمين من الخارج جوًا من غير المحصنين في فنادق على نفقتهم

قالت هيئة الصحة العامة (وقاية)، إنه سيتم الحجر المؤسسي على القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية من غير المحصنين غير المشمولين بالاستثناءات في فنادق محددة وعلى نفقتهم الخاصة.

وأكدت (وقاية) أن الحجر الصحي لن يُطبق على المحصنين من المقيمين والزائرين القادمين إلى السعودية من الخارج ممن مضى 14 يومًا على استكمال تلقيهم الجرعات من اللقاحات المعتمدة في السعودية، واشترطت عليهم تقديم شهادة فحص PCR لفايروس كورونا لعينة أخذت خلال مدة 72 ساعة من موعد المغادرة إلى السعودية لمن أعمارهم فوق 8 سنوات، وذلك ابتداء من تاريخ 20 مايو.

ونبهت هيئة الطيران المدني عموم المسافرين إلى ضرورة التأكد من اشتراطات دخول البلد المقصود، من خلال تحمل الناقل الجوي مسؤولية توعية المسافرين بإرشادات واشتراطات تلك الدول، حتى يتمكنوا من السفر الآمن والصحي، مع مراعاة الإجراءات والاشتراطات المفروضة من الدول الأخرى، تفاديًّا لأي إشكالات أو صعوبات قد تواجههم وحرصًا على سلامتهم.