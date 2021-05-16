غدًا.. بدء ثاني مراحل تسجيل طلبة الفصل الصيفي بجامعة جازان

تبدأ جامعة جازان ممثلة في عمادة القبول والتسجيل غدًا المرحلة الثانية لتسجيل الطلبة الراغبين بالدراسة في الفصل الصيفي للعام ١٤٤٢ هـ ، وتستمر حتى يوم السبت ١٠ شوال من خلال حساب الطالب في النظام الأكاديمي وحسب المقررات المطروحة والمقاعد المتاحة.

وبيّن عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد بن يحيى فقيهي أن عدد الطلبة المسجلين في المرحلة الأولى بلغ أكثر من 6000 طالب وطالبة.

أشار إلى أن بداية الفصل الصيفي ستكون يوم الأحد المقبل، وسيكون عدد الساعات المسموح تسجيله 12 ساعة كحد أقصى للطلبة الخريجين و10 ساعات لغير الخريجين، وأن التسجيل يشمل الطلبة الزائرين بين مقرات الجامعة.

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