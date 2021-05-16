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غدًا.. بدء ثاني مراحل تسجيل طلبة الفصل الصيفي بجامعة جازان

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الرياض - محمد عبدالله - تستمر حتى ١٠ شوال..

تبدأ جامعة جازان ممثلة في عمادة القبول والتسجيل غدًا المرحلة الثانية لتسجيل الطلبة الراغبين بالدراسة في الفصل الصيفي للعام ١٤٤٢ هـ ، وتستمر حتى يوم السبت ١٠ شوال من خلال حساب الطالب في النظام الأكاديمي وحسب المقررات المطروحة والمقاعد المتاحة.

وبيّن عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد بن يحيى فقيهي أن عدد الطلبة المسجلين في المرحلة الأولى بلغ أكثر من 6000 طالب وطالبة.

أشار إلى أن بداية الفصل الصيفي ستكون يوم الأحد المقبل، وسيكون عدد الساعات المسموح تسجيله 12 ساعة كحد أقصى للطلبة الخريجين و10 ساعات لغير الخريجين، وأن التسجيل يشمل الطلبة الزائرين بين مقرات الجامعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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