ماذا يحدث حال الاشتباه في إصابة أحد ركاب الطائرة بكورونا؟ الطيران المدني تجيب

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الرؤساء، عن الإجراءات المتخذة عند وجود حالة اشتباه بكورونا على متن الطائرة.

وقال متحدث الطيران المدني، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، إنه سيتم التعامل مع الحالة باحترافية عالية؛ لأن الطواقم مدربة على مثل هذه الظروف.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص جزء من المقاعد كمنطقة حجر للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة أثناء الرحلة، مشيرًا إلى أنه سيتم تعيين أحد طواقم الطائرة للتعامل مع المريض والحد من تحركاته قدر الإمكان.

وأكد أنه سيتم عند الوصول تسليم أمتعة الراكب وفقًا للإجراءات المتبعة، ونقل الحالة إلى المستشفى حسب الآلية المعتمدة من وزارة الصحة، عبر المسارات الآمنة داخل المطارات.

كما أكد اكتمال التجهيزات لرفع قيود السفر اليوم في كل المطارات، مؤكدًا أنه سيتم إصدار اليوم الدليل الإرشادي الخاص بالسفر.

وشدد على أهمية تطبيق الاحترازات وتحميل تطبيق توكلنا، مؤكدًا أن دخول المطارات سيقتصر على المسافرين فقط.

وعبر عن أمله في أن يصدر المسافرون بطاقة صعود الطائرة قبل الوصول إلى المطار.

وأكد أن 9 مطارات سعودية، ستشهد اليوم تحليق 385 رحلة دولية، مشيرًا إلى أن الرحلات الدولية ستقلع من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بواقع (75 رحلة)، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض بـ(225 رحلة)، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام بـ(66 رحلة)، إضافة إلى المطارات الأخرى.