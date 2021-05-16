السعودية اليوم / السفير السديري يطلع على استعدادات الجهات المعنية بمنفذ الحديثة الحدودي



الحديثة 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واس

اطلع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة نايف بن بندر السديري، في منفذ الحديثة - العمري الحدودي ، اليوم ، على استعدادات الجهات المعنية للبدء باستقبال المواطنين السعوديين القادمين للمملكة الأردنية الهاشمية بعد السماح برفع تعليق سفر المواطنين اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 5 / 10 / 1442هـ الموافق 17 / 5 / 2021 م .

وأكد السفير السديري في تصريح له على تسهيل إجراءات المسافرين والعابرين من المنفذ، وتقديم ما يلزم لخدمة ورعاية المواطنين السعوديين في الخارج ، مشيرا إلى صدور التوجيهات الكريمة من الجانب الأردني الشقيق بالاكتفاء بالإجراءات المعمول بها في المملكة العربية

وفي ختام الجولة نوه السفير السديري بالجهود والاستعدادات التي تقوم بها الإدارات بالمنفذ على الجانبين السعودي والأردني والحرص والاهتمام بخدمة المسافرين بين البلدين الشقيقين.

// انتهى //

16:17ت م

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الحديثة 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واساطلع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة نايف بن بندر السديري، في منفذ الحديثة - العمري الحدودي ، اليوم ، على استعدادات الجهات المعنية للبدء باستقبال المواطنين السعوديين القادمين للمملكة الأردنية الهاشمية بعد السماح برفع تعليق سفر المواطنين اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 5 / 10 / 1442هـ الموافق 17 / 5 / 2021 م .وأكد السفير السديري في تصريح له على تسهيل إجراءات المسافرين والعابرين من المنفذ، وتقديم ما يلزم لخدمة ورعاية المواطنين السعوديين في الخارج ، مشيرا إلى صدور التوجيهات الكريمة من الجانب الأردني الشقيق بالاكتفاء بالإجراءات المعمول بها في المملكة العربية السعودية والمنظمة للفئات المسموح لها بالسفر، وفق الاشتراطات المعلنة على حسابات السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني، والمتضمنة " تحليل PCR سلبي النتيجة قبل دخول الأراضي الأردنية بما لا يزيد عن (72) ساعة ، والحصول على جرعتي لقاح كوفيد 19 أو جرعة واحدة وقد مر عليها 14 يوما مع إرفاق ما يثبت ذلك لغايات إعفائهم من فحص PCR عند الوصول للمنفذ الأردني ، كما نصت الاشتراطات على الرّاغبين بالقدوم من غير الحالات أعلاه بما فيه من سبق له الاصابة والتعافي من فيروس كورونا فعليهم إجراء تحليل PCR آخر في المنفذ الأردني تكون نتيجته سلبية، ويشترط لقدومهم التسجيل على منصّة http://Www.gateway2jordan.gov.jo والالتزام بالشروط المعمول بها سابقاً ، وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً فعليهم تقديم وثيقة تأمين طبي يغطي COVID-19 داخل الأردن .وفي ختام الجولة نوه السفير السديري بالجهود والاستعدادات التي تقوم بها الإدارات بالمنفذ على الجانبين السعودي والأردني والحرص والاهتمام بخدمة المسافرين بين البلدين الشقيقين.// انتهى //16:17ت م0054

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