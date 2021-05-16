السعودية اليوم / أمانة الشرقية تطبق إجراءات عودة تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي



الدمام 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واس

وضعت أمانة المنطقة الشرقية خطة رقابية إشرافيه متكاملة لتطبيق الإجراءات الخاصة بالسماح بعودة الشيشة والمعسل في المقاهي الصادرة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اعتبارا من يوم غد الاثنين 5 شوال 1442هـ .

وأوصى معالي أمين المنطقة المهندس فهد الجبير جميع الإدارات والبلديات بتطبيق جميع الإجراءات والاشتراطات الصحية لعودة تقديم الشيشة والمعسلات في المقاهي، والقيام بجولات ميدانية مكثفة للتأكد من تطبيق المنشآت لهذه البروتكولات.

وتضمنت الاشتراطات الصحية لعودة عمل المقاهي التأكد من أن جميع العاملين في المقهى محصنين (محصن جرعتين أو محصن جرعة واحدة أو محصن متعافي)، وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا، وفي حال رغبة المنشأة بتواجد العامل غير المحصن في المقهى فيتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز مدة سحب العينة فيها عن سبعة أيام على حساب المنشأة في الشهر الأول بعد التطبيق، ولا يسمح بعد تاريخ 5 ذو القعدة 1442هـ بتواجد العاملين غير المحصنين في المقهى، بالإضافة إلى اقتصار دخول العملاء المحصنين (محصن جرعتين أو محصن جرعة واحدة أو محصن متعافي) وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا، كما يمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام ويجب اقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة.

وأكد المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان، حرص الأمانة على إلزام المنشآت بتطبيق الإجراءات بروتوكولات الوقائية الجديدة من أجل بيئة آمنة للجميع، وعدم التهاون مع المخالفين، وتطبيق لائحة الغرامات بحقهم، داعيا الجميع إلى التعاون والابلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز البلاغات ٩٤٠ لمعالجتها.

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16:04ت م

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