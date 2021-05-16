السعودية اليوم / "الجوازات" تعلن جاهزيتها في جميع المنافذ الدولية لاستقبال المسافرين



الرياض 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واس

أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) لاستقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحاً ليوم الاثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021م.

وأوضحت "الجوازات" أنه يتطلب من الراغبين في السفر إلى خارج المملكة اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية للفئات المسموح لها بالسفر، وهم: المواطنون المحصّنون الذين تلقوا جرعتي لقاح «كوفيد-19» كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شرط أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى، بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا»، والمواطنون المتعافون من فيروس

وأهابت المديرية العامة للجوازات بالجميع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مشيرة إلى أنه سيتم التحقق من شروط السفر على المسافرين آليًا.

// انتهى //

15:48ت م

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الرياض 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واسأعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) لاستقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحاً ليوم الاثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021م.وأوضحت "الجوازات" أنه يتطلب من الراغبين في السفر إلى خارج المملكة اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية للفئات المسموح لها بالسفر، وهم: المواطنون المحصّنون الذين تلقوا جرعتي لقاح «كوفيد-19» كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شرط أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى، بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا»، والمواطنون المتعافون من فيروس كورونا ، شرط أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا»، والمواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شرط أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي "ساما"، تغطي مخاطر «كوفيد-19» خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.وأهابت المديرية العامة للجوازات بالجميع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مشيرة إلى أنه سيتم التحقق من شروط السفر على المسافرين آليًا.// انتهى //15:48ت م0051

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