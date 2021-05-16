السعودية اليوم / 1366 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية



الدمام 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1366 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 11 منشأة مخالفة، وتحرير 65 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت خلال الأسبوع الماضي 2998 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، ومخالفات البلدية، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وتطبيق الاشتراطات البلدية، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة تعزيزا للجانب التوعوي والرقابي.

ودعَت أمانة الشرقية المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية وذلك عبر التواصل بمركز الاتصال الموحد 940 لمعالجتها.

// انتهى//

15:27ت م

0049



الدمام 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1366 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 11 منشأة مخالفة، وتحرير 65 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.وأوضحت الأمانة أنها استقبلت خلال الأسبوع الماضي 2998 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، ومخالفات البلدية، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وتطبيق الاشتراطات البلدية، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة تعزيزا للجانب التوعوي والرقابي.ودعَت أمانة الشرقية المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية وذلك عبر التواصل بمركز الاتصال الموحد 940 لمعالجتها.// انتهى//15:27ت م0049

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