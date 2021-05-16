السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تنفّذ 3986 جولة خلال أيام العيد لرصد تقيّد المنشآت بالتدابير الوقائية



المدينة المنورة 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واس

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة 398‪6 جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال أيام عيد الفطر المبارك لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيّد بالتدابير والتعليمات الوقائية.

وأظهرت الجولات امتثال 99.5% من المنشآت بالتدابير والاحترازات للوقاية من فيروس

// انتهى //

14:08ت م

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المدينة المنورة 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واسنفّذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة 398‪6 جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال أيام عيد الفطر المبارك لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيّد بالتدابير والتعليمات الوقائية.وأظهرت الجولات امتثال 99.5% من المنشآت بالتدابير والاحترازات للوقاية من فيروس كورونا ، فيما حرّرت الفرق الرقابية 22 مخالفة على منشآت لم تلتزم بالتنظيمات الوقائية خلال أيام العيد.// انتهى //14:08ت م0046

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