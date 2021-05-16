

الرياض 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 13 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة أربعة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة الباحة، وثلاثة بمنطقة عسير، ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة تبوك، فيما تم إعادة فتح مسجدين بمنطقة الحدود الشمالية، بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت الوزارة بالمصلين ومنسوبي المساجد إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، داعية الجميع في حال رصد أي مخالفات أو تقصير أو تراخ في تطبيق الاحترازات بالتواصل مع مركز خدمات المستفيدين على الرقم 1933 للإبلاغ، مقدمةً شكرها لكل المتعاونين في الحفاظ على سلامة وصحة المصلين.

// انتهى //

13:52ت م

0045



الرياض 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 13 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 99 يوماً 1201 مسجد تم فتح 1175 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين .وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة أربعة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة الباحة، وثلاثة بمنطقة عسير، ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة تبوك، فيما تم إعادة فتح مسجدين بمنطقة الحدود الشمالية، بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.وأهابت الوزارة بالمصلين ومنسوبي المساجد إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، داعية الجميع في حال رصد أي مخالفات أو تقصير أو تراخ في تطبيق الاحترازات بالتواصل مع مركز خدمات المستفيدين على الرقم 1933 للإبلاغ، مقدمةً شكرها لكل المتعاونين في الحفاظ على سلامة وصحة المصلين.// انتهى //13:52ت م0045

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تغلق 13 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق وتعيد فتح مسجدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.