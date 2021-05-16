البرلمان العربي يستنكر صمت أوروبا إزاء اعتداءات إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استنكر البرلمان العربي، الأحد، صمت البرلمان الأوروبي إزاء الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على يد السلطات الإسرائيلية.

وارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 181 قتيلا بينهم 52 طفلا و31 سيدة و1225 مصابا بجراح مختلفة.

وأكد البرلمان العربي، في بيان، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، أن صمت البرلمان الأوروبي وتقاعسه عن تناول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وممارسة الاستفزازات المستمرة وقتل الأبرياء يعكس ازدواجية المعايير ونهجه غير المتوازن وسياسة الكيل بمكيالين التي باتت واضحة.

كما عبر عن "اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبى على الأوضاع الحقوقية في البلدان العربية وتنصيب نفسه واصياً عليها لخدمة أغراض سياسية تحت دعاوى حقوق الإنسان".

وأردف : "من الأولى أن يتحرك ضد الاجراءات التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والتي ترقى لجرائم حرب والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين".

وجدد البرلمان العربي، إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات إسرائيل ضد الفلسطينيين، داعياً مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف ذلك.

ويعقد البرلمان العربي جلسة طارئة الأربعاء المقبل، لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين وخصوصًا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك.



ويسبق الجلسة، اجتماعا طارئاً للجنة فلسطين بالبرلمان العربي التي يرأسها عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك للوقوف على الإجراءات الصارخة التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.