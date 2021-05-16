"عصيان عسكري" بشرطة الصومال.. هلع وتوتر بـ"جوهر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذت قوات الشرطة الصومالية الخاصة المتمركزة في مدينة جوهر، عاصمة ولاية هيرشبيلى، اليوم الأحد، عصيانًا عسكريًا للمطالبة بالعودة إلى العاصمة مقديشو.

وبحسب وسائل إعلام صومالية طالبت القوات بإعادتها إلى العاصمة الصومالية مقديشو بعد مهتمها التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتأمين الانتخابات المحلية للولاية.



وخلال انتخابات الولاية قامت تلك القوات بإغلاق الشوارع الرئيسية داخل جوهر المهمة ومنع حركة السكان والنقل العام وأحيانا كانت تقوم بإطلاق رصاص متقطعة.

وتركزتمطالب هذه القوات بأن مدينة جوهر ليست قاعدة عملها الرسمية لذا يطالبون بإعادتهم إلى مقديشو للقاء أهاليهم وأسرهم بعد انتهاء مهام تأمين الانتخابات.

وبحسب السكان المحليين فنجم عن العصيان العسكري حالة من التوتر والهلع خلقت زعزعة الأمن داخل مدينة جوهر، ما أثر بشكل كبير على حركة النشاط التجاري والنقل العام .

وأفادت وسائل إعلام صومالية بأن القوات عادت إلى قواعدها بعد إغلاق المدينة لمدة ساعات عقب الاجتماع مع قيادات عسكرية وأمنية رفيعة .

ولا يعرف حتى الآن مسار التفاهم الذي تم بين الجنود والضباط وما إن قد تم قبول طلبهم بإعادتهم إلى مقديشو أو صيغة التفاهم التي تم التوصل إليها لإنهاء هذا العصيان.