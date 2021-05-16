شكرا لقرائتكم خبر عن رفع التعليق خلال ساعات.. اشتراطات سفر المواطنين للخارج والفئات المسموح لها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

يبدأ يوم غدٍ الإثنين، اعتماد سريان قرار رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك لعدد من الفئات.

الفئات المسموح لها بالسفر

أولًا:المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح “كورونا” كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانياً:المواطنون المتعافون من فيروس “كورونا”، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثالثاً:المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر “كورونا” خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات. ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

الخطوط السعودية تعلن جاهزيتها

من جانبها أعلنت الخطوط الجوية السعودية استكمال جميع استعداداتها للتشغيل الكامل للرحلات الدولية.

وكشف السعودية جاهزيتها لتشغيل وتسيير رحلاتها إلى 71 محطة من أصل 95 محطة، منها 28 وجهة داخلية و43 وجهة دولية، فيما سيرت خلال الفترة الماضية ومنذ بداية الجائحة أكثر من 100 ألف رحلة، نقلت من خلالها أكثر من 10 ملايين ضيف، مما يدلل على رفع درجة الجاهزية وعدم توقف رحلاتها وتشغيل طائراتها.

وأشارت إلى أنه لن يتم ترك مقاعد خالية بين الضيوف على متن الرحلات الدولية، مبينةً أن اتحاد النقل الجوي الدولي “إياتا” لم يقر هذه الفكرة كونها لن تسهم في زيادة السلامة، بل ستتسبب في ارتفاع أسعار التذاكر، داعيةً المسافرين للالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتادة، ومنها ارتداء الكمامة واتباع الإرشادات الصحية اللازمة، وجميع الاشتراطات التي تفرضها الدول في محطة الوصول، ويكمن الاطلاع عليها من صفحة متطلبات السفر عبر الرابط التالي :هنا.

اشتراطات السفر إلى مصر

وأصدرت سفارة المملكة في القاهرة بياناً أمس السبت، أوضحت فيه الإجراءات المعتمدة من الجهات المعنية المصرية لاستقبال القادمين من المملكة.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه يجب دفع رسوم تأشيرة دخول بما يعادل 25 دولارًا عن كل شخص، وأن يكون لدى المواطن تحليلpcrمن معامل معتمدة من قبل وزارة الصحة لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

وأضافت أنه حتى الآن لا يعتمد الجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية وفي حال صدور أي متطلبات أخرى سيتم الإعلان عنها في حينه.

تنبيه من السفارة بأمريكا

كما كشفت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي ، عن اشتراطات السفر ويعض الوجهات والدول غير المسموح بدخول القادمين منها.

وشددت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر أنه يتوجب على الأشخاص من عمر سنتين أو أكثر، بمن في ذلك المواطنون الأمريكيون والمقيمون بها بصفة قانونية ودائمة، والمسافرون إلى الولايات المتحدة من بلد أجنبي، إجراء فحص الكشف عن كورونا خلال 72 ساعة من موعد المغادرة.

كما أصدرت باقي السفارات تنبيهات خاصة بكل دولة، موضحة الاشتراطات اللازمة للسماح بالدخول إلى أراضيها .

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في 02 مايو الجاري، أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 17 مايو 2021م.

من جهة أخرى دعت هيئة الطيران المدني إلى أهمية الإفصاح عن المبالغ النقدية والمجوهرات المسموح اصطحابها قبل المغادرة أو العودة إلى المملكة عبر تعبئة نموذج الإقرار التالي :هنا.

موقف الجوازات

أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) لاستقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحاً ليوم الاثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021م.

وأوضحت الجوازات أنه يتطلب من الراغبين في السفر إلى خارج المملكة اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية للفئات المسموح لها بالسفر، وهم: المواطنون المحصّنون الذين تلقوا جرعتي لقاح «كوفيد-19» كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شرط أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى، بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا»، والمواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شرط أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا»، والمواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شرط أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي “ساما”، تغطي مخاطر «كوفيد-19» خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

وأهابت المديرية العامة للجوازات بالجميع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، مشيرة إلى أنه سيتم التحقق من شروط السفر على المسافرين آليًا.