ماذا نفعل حال الاشتباه بحالة كورونا على متن الطائرة؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الرؤساء عن الإجراءات التي سيتم تطبيقها عند الاشتباه بوجود حالة كورونا على متن الطائرة بعد السماح بالسفر للخارج اعتبارًا من الغد.

التعامل مع حالات كورونا

وقال متحدث الطيران المدني إنه في حال الاشتباه بوجود مصاب كورونا سيتم التعامل مع الحالة وفق أشد التدابير الاحترازية حيث سيتم تخصيص بعض المقاعد في الطائرة كمنطقة عزل كما سيتم تعيين شخص من طاقم الطائرة للتعامل مع الحالة إضافة إلى تقليل الحركة على متن الرحلة وعند الوصول يتم استلام أمتعة المسافر المريض حسب الإجراءات المتبعة، ونقل الحالة للمستشفى حسب الآلية المتبعة من قبل وزارة الصحة عبر المسارات الآمنة المخصصة في المطارات.

تطبيق الإجراءات الخاصة بالسفر

وبين الرؤساء أنه على المسافرين غير السعوديين التزامهم بجميع الإجراءات المعلنة من قبل وزارة الداخلية والالتزام بتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الصحية المتخذة في المطارات ومرافقها، وسيتم في مطاراتنا استقبال المسافرين وتوجيههم للمسارات المحددة في الجوازات وتخصيص مسارات للمحصنين.

شارك الخبر