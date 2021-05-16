متحدث الصحة : علاقة لقاح كورونا بضعف الخصوبة غير صحيح إطلاقًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ما أثير مؤخرًا حول وجود تأثير سلبي على الخصوبة بالنسبة للحاصلين على لقاح كورونا مشيرًا إلى أن هذه المزاعم غير صحيحة بالمرة.

لا علاقة بين الخصوبة ولقاح كورونا

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن المعلومات التي أثيرت مؤخرًا وربطت أخذ اللقاح بالتأثير على الإنجاب غير صحيحة، لافتًا إلى أن المعلومات العلمية تؤكد أن اللقاحات كلها تبين مأمونيتها بشكل عام.

حالات كورونا الجديدة

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أعلن اليوم رصد الوزارة لحالة التباين في الحالات الحرجة في الوقت الذي تمر فيه الإصابات المؤكدة بحالة من الثبات.

وقال العبدالعالي : نلاحظ أن منحنى الحالات المؤكدة في المملكة يمر بمرحلة ثبات مشيرًا إلى أن الحالات الحرجة هي متغير تابع للإصابات المؤكدة ويتم مراقبتها بمزيد من الحذر واليقظة.

وأضاف متحدث الصحة : اتجاه المنحنى الوبائي إلى النزول في المملكة مقترن بمواصلة الإقبال على أخذ اللقاحات والالتزام بالإجراءات الوقائية.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (825) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1028) حالة، كما تم تسجيل (15) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (433094) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (417787) حالة.

شارك الخبر