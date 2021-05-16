شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة:منحنى الحالات الوبائية في المملكة يمر بمرحلة ثبات ونتابع التطورات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن منحنى الحالات الوبائية في المملكة يمر بمرحلة ثبات ونتابع التطورات. قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن منحنى الحالات الوبائية في المملكة يمر بمرحلة ثبات ونتابع التطورات. وأوضح محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:"من حصل على لقاح كورونا سوف تكون لديه مناعة عالية ضد الفيروس". وتابع:"نتمنى أن نتجاوز المناسبات بذكرى سعيدة وليس حزينة والعبرة ليس بمكان المناسبات والتجمعات وإنما بعدد الحضور".