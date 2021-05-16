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بالفيديو.. متحدث الصحة:منحنى الحالات الوبائية في المملكة يمر بمرحلة ثبات ونتابع التطورات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن منحنى الحالات الوبائية في المملكة يمر بمرحلة ثبات ونتابع التطورات.

وأوضح محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:"من حصل على لقاح سوف تكون لديه مناعة عالية ضد الفيروس".

وتابع:"نتمنى أن نتجاوز المناسبات بذكرى سعيدة وليس حزينة والعبرة ليس بمكان المناسبات والتجمعات وإنما بعدد الحضور".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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