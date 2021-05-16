شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة:منحنى الحالات الوبائية في المملكة يمر بمرحلة ثبات ونتابع التطورات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن منحنى الحالات الوبائية في المملكة يمر بمرحلة ثبات ونتابع التطورات.
وأوضح محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:"من حصل على لقاح كورونا سوف تكون لديه مناعة عالية ضد الفيروس".
وتابع:"نتمنى أن نتجاوز المناسبات بذكرى سعيدة وليس حزينة والعبرة ليس بمكان المناسبات والتجمعات وإنما بعدد الحضور".